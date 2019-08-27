На Украине назвали имена будущих министров

27 августа 2019     15
На Украине назвали имена будущих министров

Новое правительство Украины возглавит замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.

По его словам, два министра из действующего кабинета, вероятно, сохранят свои посты. Речь идет о министре финансов Оксане Маркаровой и главе МВД Арсене Авакове. Последний может стать вице-премьером по силовым вопросам или секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

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На должность генпрокурора, по информации Лещенко, претендует замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, министром экономики может стать руководитель Киевской школы экономики Тимофей Милованов, Минобороны возглавит предприниматель Андрей Загороднюк.

Главой Минздрава Украины станет руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко, министром ЖКХ — депутат Алена Бабак, а министерство энергетики возглавит директор НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий займет пост министра инфраструктуры, отметил Лещенко.

Ранее 27 августа «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. По кандидатурам других министров в Офисе главы государства будут проводить консультации.

Источник: Лента.Ру

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