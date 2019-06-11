На Украине назвали ошибкой победу Зеленского на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания и мира при нем не будет. Об этом заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Народный депутат отметил, что несмотря на колоссальную поддержку Зеленский не спешит работать над проблемами в стране. «Я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь: да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — сказал Рабинович.