На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), который на данный момент пребывает под процедурой санации, в рамках аудита выпустил тестовую партию автомобилей марки Lada. Об этом сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.

«Каких-либо финальных договоренностей, которые позволили бы сказать о запуске [серийного] производства, пока нет», — сказал Скляренко. Он добавил, что аудит на предприятии проводят потенциальные партнеры из Groupe Renault, куда входит также и российский АвтоВАЗ.

На данный момент завод занимается сборкой Lada Largus. Ожидается, что в будущем с его конвейера могут сойти также Lada Vesta и Lada Xray.

Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей. Второе место осталось за машинами ЗАЗ, третьим стал южнокорейский производитель Daewoo.

C 1991 года автодилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых автомобилей. В тройку любимых у покупателей вошли Lanos\Sens, Lada Samara и Lada-Классика. «АвтоВАЗ» держался в лидерах рынка с 1991 по 2012 год. За это время бывали годы, когда продукция российского завода занимал более 60 процентов украинского авторынка.

Источник: Лента.Ру