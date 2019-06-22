На Украине на ходу загорелась электричка с пассажирами

22 июня 2019     5
На Украине на ходу загорелась электричка с пассажирами

В Днепропетровской области Украины на ходу загорелась электричка с пассажирами, сообщает «РБК-Украина» в субботу, 22 июня.

Пожар произошел утром на станции «169 километр», электричка направлялась к городу Пятихатки. Огонь быстро распространился по вагонам у людей началась паника. Не дожидаясь остановки состава, пассажиры выпрыгивали из вагонов.

Как отмечает издание, прыгать было достаточно высоко и на камни, но не это никого не останавливало. Никто не пострадал, однако у людей были сбиты колени.

Один из очевидцев рассказал, что около сотни пассажиров бежали через поле на маршрутку, так как спешили на работу. Еще одна свидетельница добавила, что на место инцидента оперативно приехали три пожарные машин, две кареты скорой помощи и полиция.

Через 15 минут электричка продолжила движение. По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания проводки.

Ранее в июне сообщалось, что «Украинские железные дороги» пожаловались на «кричащую» изношенность поездов. По словам представителей перевозчика, несмотря на постоянные ремонты ж/д состава, это не страхует от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования.

Источник: Газета Известия

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