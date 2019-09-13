На Украине объяснили невозможность объявить войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не может объявить войну Москве. По его словам, причина кроется в ядерном оружии, от которого украинские власти в свое время отказались.

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал», — цитируют Турчинова на его сайте в пятницу, 13 сентября.

Он также заявил, что когда-нибудь наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования.

«И мы освободим не только Крым», — подчеркнул Турчинов.

На данный момент на территории Украины находятся только ядерные отходы США. Об этом 13 июня сообщили в ДНР. Всё остальное оружие, которое досталось стране после распада СССР, было ликвидировано в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

6 сентября депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. Он признал, что в стране совершенно нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. Поэтому Сиротюк решил, что боеголовка, установленная на космической ракете, точно долетит до Москвы.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву.

Источник: Газета Известия