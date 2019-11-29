На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

29 ноября 2019     23
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это объективная оценка разочарованных властью жителей страны, заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «112. Украина».

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«Это не быстрое [падение рейтинга], а оно объективное, так как шесть месяцев новая команда у власти, если речь идет о президенте», — сказал Медведчук. Он добавил, что граждане Украины оценили действующую власть на основании уже проделанной политиками работы. Медведчук также подчеркнул, что предвыборные ожидания украинцев не оправдались.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось. Отмечается, что за текущий месяц рейтинг доверия к украинскому лидеру упал с 64 до 52 процентов. На 10 процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет деятельность президента, с 64 до 54 процентов.

КМИС напомнил, что в начале сентября к Зеленскому позитивно относились 72 процента респондентов, а в октябре — 66 процентов.

Источник: Лента.Ру

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