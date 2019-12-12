На Украине оправдались за искажение коммюнике «нормандской четверки»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников оправдал искажения в коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, трудностями перевода. Об этом он сказал в эфире «Громадське».

По его словам, сам скандал с искажениями является «надуманной и раздутой из ничего историей». Он отметил, что во время самого саммита и отработки коммюнике каждое слово подробно отрабатывалось и дошлифовывалось. Допущенную ошибку он объяснил тем, что обсуждение на саммите велось на русском, французском, немецком и украинском языках, а коммюнике в итоге было составлено на украинском.

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17:11 — 10 декабря

Ранее Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита», приведя версию документа на украинском языке к соответствию с англоязычной версией. До этого в тексте коммюнике на украинском языке говорилось, что стороны переговоров договорились в Париже продолжить согласование «всех правовых аспектов закона об особом статусе». В англоязычной версии документа говорилось не об одном законе, а о особом статусе в целом.

Искажение перевода документа раскритиковал глава ДНР Денис Пушилин, который отметил, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо. Он также пригрозил, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы до внесения исправлений в документ.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

Источник: Лента.Ру