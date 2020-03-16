На Украине остановят междугородние перевозки и закроют метро

16 марта 2020     23
На Украине остановят междугородние перевозки и закроют метро

Президент Украины Владимир Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыть метрополитены. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжить работать, но с ограничениями на число пассажиров — не более 20 человек в салоне.

Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, отставить только продуктовые магазины и аптеки.

Ранее сообщалось, что на Украине привлекли к ответственности жителя Черновицкой области за распространение фейковой информации о коронавирусе.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Источник: Лента.Ру

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