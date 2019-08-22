На Украине отменили лекцию главреда «Медузы» из-за травли

Креативное агентство «Люди слова» было вынуждено отменить лекцию с участием главреда «Медузы» Ивана Колпакова из-за многочисленных негативных комментариев в его адрес. Об этом компания сообщила у себя в Facebook.

«Общество высказало неприятие лектора, а мы не хотим идти с ним вразрез и тем более подвергать опасности здоровье лектора и гостей», — объяснили отмену мероприятия представители агентства. Они добавили, что в будущем будут более чуткими к повестке и постараются договориться с международными медиа, чтобы никого не оскорбить.

Колпаков должен был выступить в Киеве 13 и 14 октября. В первый день он планировал прочитать лекцию «Как рассказывать истории по-новому», в которой хотел рассказать о новых форматах в «Медузе», о том, как делать популярные расследования и зарабатывать при этом деньги. Во второй день зрители могли показать Колпакову собственные тексты.

Многие юзеры в комментариях припомнили журналисту связанный с харассментом скандал с его участием и осудили агентство за приглашение подобного спикера. «Я бы пришла послушать обе лекции “Как правильно писать “в/на” и “Что сказать жене сотрудника, когда трогаешь ее задницу”», — иронизировала одна из пользовательниц.

Некоторые намекали на то, что Колпаков не будет в безопасности в Киеве. «Лучше подумайте об опасности, которая вам может угрожать. Фашиствующие молодчики не дремлют, а мальчики в трусиках давно не пробегали. Русский? Сиди за поребриком», — писал один из юзеров. «Надеюсь, его сюда не пустят. И только попробуйте затереть мой коммент. СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), обратите на это внимание, пожалуйста», — выражал свое мнение другой.

Главреда «Медузы» обвинили в неподобающем поведении в октябре 2018 года. Жена одного из сотрудников издания заявила, что Колпаков сексуально домогался ее. Журналист свою вину отрицал.

После скандала Колпаков на несколько дней сложил с себя полномочия, однако совет директоров вернул его к работе после разбора ситуации. В начале ноября 2018 года Колпаков окончательно покинул должность. В марте 2019 года Колпаков снова возглавил редакцию «Медузы».

Источник: Лента.Ру