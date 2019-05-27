На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

27 мая 2019     37
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что через территорию Украины могли бы проходить поезда из Китая в Европу. Киев, таким образом, стал бы получать огромную прибыль, подчеркнул политик, добавив, что из-за конфликта с Москвой всю выгоду получает Белоруссия.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный (в марте 2014 года. — Ред.), но произошла революция», — сказал Червоненко.

Он уточнил, что на сегодняшний день «по украинской схеме» через Белоруссию ходят 75 составов. По оценке бывшего министра, Киев от подобного «шелкового пути» при налаживании отношений с Москвой смог бы заработать до $30 млрд.

Отношения РФ и Украины резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта в Донбассе обвиняют Москву. На этом фоне Киев в июле 2014 года впервые ввел антироссийские санкции, которые были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

Источник: Газета Известия


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