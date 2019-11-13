На Украине почти 20 тысяч человек остаются без воды с сентября

13 ноября 2019     33
На Украине почти 20 тысяч человек остаются без воды с сентября

В двух городах Днепропетровской области Украины почти 20 тыс. военных и гражданских жителей с сентября остаются без водоснабжения из-за неисправного водопровода и долгов водоканала за электроэнергию, сообщает телеканал ТСН в среду, 13 ноября.

«Было принято решение, еще с лета, когда мы знали, что будет такая неприятность — созданы резервуары, которые мы заполняем технической водой, и своими насосами подаем воду в краны военнослужащим», – пояснил заместитель командира 93-й ОМБР Руслан Шевчук.

По информации телеканала, проблемы с водой возникли в военной части и в двух городах — Черкасском и Гвардейском. Причиной стало аварийное состояние водопровода, который не ремонтировался почти 40 лет.

Питьевой водой с военными делится санаторий «Новомосковский». На его территории – единственная скважина, где вода пригодна к употреблению. Гражданским же жителям питьевую воду приходится покупать. Самую дешевую — 20 гривен (0,81 доллара) за пять литров — привозят раз в неделю.

Для других нужд люди используют техническую воду, которую им цистернами подвозят те же военные.

В сюжете телеканала также рассказали, что ремонтные бригады чинят водопровод, но безрезультатно, так как ежедневно происходят десятки прорывов.

Местные власти приняли решение прокладывать новые трубы на самые проблемные участки весной 2020 года.

В августе жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.

Источник: Газета Известия

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