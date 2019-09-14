На Украине предложили исключить из школьных учебников слова о дружбе с РФ

14 сентября 2019     6
На Украине предложили исключить из школьных учебников слова о дружбе с РФ

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что следует исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией. Об этом она в субботу, 14 сентября, сказала во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», пишет ТАСС.

«Революция 2013–2014 годов и война, которая началась после того, изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — подчеркнула она.

Новосад отметила, что проблемой современного школьного образования в стране является наследование негативного опыта советского прошлого. Она пообещала его реформировать, ориентируясь на практики западных стран.

3 сентября высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

Накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок. Пользователи Сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

Источник: Газета Известия

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