На Украине предложили ограничить передвижение по стране

15 марта 2020     12
На Украине предложили ограничить передвижение по стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр назвал инфекцию «врагом номер один» для всего мира. Он призвал закрыть заведения общественного питания и торговые центры. Емец считает, что работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

Также, по словам министра, необходимо ввести дистанционный режим работы и ограничить разрешенные собрания людей в группах до десяти человек.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.

Источник: Лента.Ру

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