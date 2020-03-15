На Украине предложили ограничить передвижение по стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Министр назвал инфекцию «врагом номер один» для всего мира. Он призвал закрыть заведения общественного питания и торговые центры. Емец считает, что работать должны только аптеки и продуктовые магазины.
Также, по словам министра, необходимо ввести дистанционный режим работы и ограничить разрешенные собрания людей в группах до десяти человек.
13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.
Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.
Источник: Лента.Ру