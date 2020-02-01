На Украине предложили провести «креативную декоммунизацию»

1 февраля 2020     7
На Украине предложили провести «креативную декоммунизацию»

Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил о намерении провести в стране «креативную декоммунизацию». Согласно его идее, памятники времен СССР будут переосмысливаться и в результате перестанут выполнять «пропагандистские задачи».

«Есть, например, известный болгарский памятник «Освободителям», который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то украинских солдат, то украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переозначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним», — объяснил он в интервью украинскому «Пятому каналу» 1 февраля.

Дробович выразил надежду, что жители Украины положительно воспримут его инициативу.

В январе Дробович анонсировал семинар по «креативной декоммунизации», на котором украинцы выберут вариант избавления от «большевистской монументальной пропаганды». Семинар должен состояться в марте, пишет «Страна.UA».

Также Дробович заявлял, что украинских школьников будут обучать декоммунизации. Для этого Институт нацпамяти готовит тематические события, в том числе цикл лекций.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Также документ предполагает переименование мест, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников, которые якобы пропагандируют коммунистические идеи. Так, к сентябрю 2019 года было переименовано почти 1 тыс. населенных пунктов.

В октябре жителя Кривого Рога признали виновным в нарушении закона за ношение футболки с гербом СССР, а в январе в Черниговской области возбудили уголовное дело из-за использования местным рестораном коммунистической символики для оформления интерьера.

Источник: Газета Известия

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