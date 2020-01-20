На Украине призвали к готовности к силовому возвращению Донбасса

20 января 2020     13
На Украине призвали к готовности к силовому возвращению Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом. Об этом 20 января заявил заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

«Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — приводит его слова УНИАН.

Кривонос отметил, что существует комплекс мероприятий, необходимых для принятия такого решения. В их число входит усиление санкционного давления на Россию, развитие системы территориальной обороны Украины и усиление армии.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Украины намерены связаться с партнерами по «нормандскому формату» в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением Минских договоренностей представителями неподконтрольных Киеву территорий.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

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