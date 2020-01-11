На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800». Москва могла участвовать в подготовке катастрофы, написал политик на своей странице в Facebook.

«За сбитый украинский “Боинг” должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», — заявил Турчинов.

Страшная трагедия не может остаться без сурового наказания виновных, родные и близкие погибших нуждаются в справедливости. «Это уже второй пассажирский “Боинг”, который за последнее время был уничтожен российской ракетой», — отметил Турчинов, вспомнив крушение малайзийского «Боинга» в 2014 году под Донецком.

Москва старалась не только поддержать своего стратегического партнера Иран, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая «лживые версии ужасной трагедии», продолжил украинский политик.

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22:50 — 9 января

По мнению Турчинова, Украина должна немедленно потребовать внеочередного заседания Совета безопасности ООН, чтобы обеспечить объективное расследование и привлечение к ответственности не только Ирана, но и его военного союзника — России. Москва систематически поддерживает терроризм, поставляла Тегерану смертоносное оружие в нарушение международных санкций, готовила военных специалистов, и не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки 8 января, заключил бывший секретарь СНБО.

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Пентагоне заявили, что самолет мог быть сбит из ЗРК «Tор-M1» иранской армии. 10 января Тегеран официально признал, что случайно сбил лайнер из-за «человеческого фактора». Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Лента.Ру