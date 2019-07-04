На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»

4 июля 2019     18
На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»

Законопроект «О противодействии сквернословию», должен бороться с русским матом, а не с классической украинской бранью. Об этом языковед Александр Авраменко заявил в комментарии агентству УНИАН.

«Среди бранных слов украинских не так много, но они есть. Они больше связаны с ректальной зоной или используются слова “свинья”, “дидько” или “черт”. Например, “дідька лисого” — это классическая украинская брань», — заявил он.

По мнению Авраменко, за такие слова людей наказывать не нужно. «Думаю, в законопроекте речь идет в первую очередь о мате, хотя иногда очень сложно определить границу», — отметил эксперт.

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