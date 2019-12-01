На Украине признали превосходство российских боевых катеров

1 декабря 2019     39
На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.

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По его утверждению, при практически равном весе (57,5 тонны у «Соболя» против 54 тонн у «Гюрзы») украинские катера в два раза проигрывают в скорости, не способны к полноценным действиям в море, и вряд ли сильно превосходят российские корабли по радиолокационной незаметности. «Надеюсь, на восьми корпусах Военно-морские силы Украины закончат их закупку», — резюмировал он.

Катера проекта 12200 «Соболь» — серия патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской федерации. Исходя из своей задачи, это слабо вооруженные корабли, на них устанавливаются 4 управляемые ракеты «Вихрь», а также одна 30-мм артиллерийская установка АК-306 с 500 снарядами. В 2018 году, среди прочих, такие корабли участвовали в задержании трех украинских военных судов, вторгшихся на территорию России и отказавшихся подчиниться требованиям пограничников.

Речной катер «Гюрза-М» спроектирован с использованием технологии «стелс». Он обладает противопульным бронированием, при этом оснащен двумя дистанционными боевыми модулями «Катран-М», состоящими из автоматической пушки, управляемых ракет, гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: Лента.Ру

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