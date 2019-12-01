На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.

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По его утверждению, при практически равном весе (57,5 тонны у «Соболя» против 54 тонн у «Гюрзы») украинские катера в два раза проигрывают в скорости, не способны к полноценным действиям в море, и вряд ли сильно превосходят российские корабли по радиолокационной незаметности. «Надеюсь, на восьми корпусах Военно-морские силы Украины закончат их закупку», — резюмировал он.

Катера проекта 12200 «Соболь» — серия патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской федерации. Исходя из своей задачи, это слабо вооруженные корабли, на них устанавливаются 4 управляемые ракеты «Вихрь», а также одна 30-мм артиллерийская установка АК-306 с 500 снарядами. В 2018 году, среди прочих, такие корабли участвовали в задержании трех украинских военных судов, вторгшихся на территорию России и отказавшихся подчиниться требованиям пограничников.

Речной катер «Гюрза-М» спроектирован с использованием технологии «стелс». Он обладает противопульным бронированием, при этом оснащен двумя дистанционными боевыми модулями «Катран-М», состоящими из автоматической пушки, управляемых ракет, гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: Лента.Ру