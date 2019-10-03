На Украине прошли акции против «формулы Штайнмайера»

3 октября 2019     19
На Украине прошли акции против «формулы Штайнмайера»

В ряде украинских городов вечером 2 октября продолжились акции против согласования Киевом «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «Укринформ».

По данным агентства, в Днепре участие в акции приняли более 300 человек, в городе Кривой Рог — около 100. Кроме того, демонстрации прошли в Одессе, Харькове, Львове, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Северодонецке, Мариуполе, Краматорске и других городах. Первые митинги начались днем 2 октября в Киеве.

1 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом.

Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, Зеленский 1 октября говорил, что Киев согласен с «формулой», положения которой войдут в новый закон о статусе Донбасса. Однако на следующий день он отказался комментировать документ перед депутатами и заметно нервничал на встрече с ними. Предположительно, Киев начнет обсуждать закон о новом статусе Донбасса после встречи «нормандской четверки», которая может состояться в период с октября до декабрь.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: Газета Известия

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