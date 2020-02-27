На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба раскрыл план для возвращения Крыма под контроль Украины. Его детали он сообщил в эфире радиостанции «Новое время», передает РИА Новости.

Кулеба рассказал, что план по возвращению контроля над полуостровом состоит из 12 шагов. Согласно последнему из них, Крым «выскользнет из ослабевших рук России». О том, как ослабить соседнее государство, а также подготовке Украины к этому моменту говорится в предыдущих 11 пунктах, добавил политик.

Источник: Лента.Ру