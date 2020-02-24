На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

24 февраля 2020     18
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Более 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получили биометрический паспорт для выезда за границу. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля такой документ получили 150 тысяч человек, которые были зарегистрированы на территории Крыма и Севастополя.

Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. 17 июля он упростил эту процедуру для всех украинцев из Донецкой и Луганской областей, которые живут на территории России.

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Источник: Лента.Ру

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