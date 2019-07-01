На Украине рассказали о запуске нового рынка электроэнергии

Вице-премьер Украины Владимир Кистион рассказал о запуске в стране нового рынка электроэнергии. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет ТАСС.

«Рынок электрической энергии запустился. Сегодня состоялись первые торги на рынке на сутки вперед», — заявил он. Кистион подчеркнул, что цена электроэнергии для украинцев останется прежней.

В начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новая модель оптового рынка электроэнергии будет введена с 1 июля, несмотря на рекомендации Всемирного банка. Регулятор рекомендовал Украине отложить запуск этой модели с 1 июля на 1 октября, так как не все субъекты успели к нему подготовиться. Власти Евросоюза и Международный валютный фонд (МВФ) поддержали эту рекомендацию.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предполагает переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договоры между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.

В начале мая жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды. Водоснабжение отключили из-за долгов потребителей.

Источник: Газета Известия