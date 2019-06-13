На Украине снова запретили «Сватов»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты». Об этом сообщается на сайте медиахолдинга.

Отмечается, что решение было принято без правовых оснований. «Группа 1+1 media возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным», — говорится в сообщении.

В холдинге возмутились тем, что сейчас продукт и телеканал «1+1» используют «в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с целью пройти в парламент».

«1+1 media» собирается обжаловать решение Госкино в суде.

«Сваты» — украинский комедийный сериал студии «Квартал 95». В ноябре 2017 года он был запрещен к показу на территории Украины, в связи с чем съемки были приостановлены. Кроме того, Служба безопасности Украины запретила актеру Федору Добронравову, сыгравшему в сериале одну из главных ролей, въезд в страну на три года. В марте 2019 года суд отменил оба запрета.

Источник: Лента.Ру