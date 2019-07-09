На Украине создали словарь терминов «русской агрессии»

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины представило пособие «АБВ… Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Об этом говорится на сайте ведомства.

Авторы словаря заявили, что это он является якобы первой содержательной работой, основанной на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.

«Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему — тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу», — сказал глава министерства Вадим Черныш.

Кроме того, он подчеркнул, что разработанное пособие поможет в работе журналистам, госслужащим и политикам.

В конце 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В марте на Украине запретили около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. В частности, под запрет попал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также другие книги, в которых «присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора».

Источник: Газета Известия