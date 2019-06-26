На Украине суд оспорил переименование двух «декоммунизированных» проспектов

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом 25 июня сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

По его словам, суд частично удовлетворил иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и Генерала Ватутина (проспект Шухевича).

Однако Биловчук добавил, что пока апелляция не будет рассмотрена, решение суда не вступит в силу.

Проспекты были переименованы в рамках закона о декоммунизации, который действует на Украине с мая 2015 года. Власти страны на всех уровнях активно переименовывают города, села, улицы. В стране также сносят памятники советским деятелям.

Источник: Газета Известия