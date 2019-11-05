На Украине усомнились в возможности Зеленского управлять страной

Бывший народный депутат Украины Анна Герман заявила, что глава страны Владимир Зеленский не является хозяином в Офисе президента. Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, политик не только не является хозяином собственного офиса, а также не управляет ситуацией в стране. Герман уверена, что причиной этого является непрофессионализм украинского лидера, в том числе во время подготовки визитов президента на территории страны, пишет «РИА Новости».

Экс-депутат считает, что спасти власть может Юлия Тимошенко, например, если станет премьер-министром. При этом политик усомнилась в том, что такая ситуация возможна.

4 ноября депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского. По словам парламентария, это является «тревожным звонком».

Свое заявление Лукаш сделала в эфире телеканала «112 Украина». По ее словам, крики и акции против разведения сил Украины и ополченцев в Золотом и Петровском продолжатся, потому что в этом заинтересованы политические силы, желающие свержения Зеленского.

1 октября контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе 7 октября, однако из-за действий радикалов процесс был сорван. Отвод военных и вооружения начался в Золотом (Луганская область) только 29 октября после визита на линию соприкосновения Зеленского, который провел переговоры с националистами.

4 ноября ополченцы Донецкой Народной Республики (ДНР) своевременно подали сигнал о готовности к отведению сил в Петровском, однако ответа со стороны Киева не последовало. По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслана Якубова, вопрос о новой дате разведения сил будет поднят на очередной встрече контактной группы в Минске.

При этом процесс сопровождается акциями протеста в Киеве.

Источник: Газета Известия