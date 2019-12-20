На Украине чиновники присвоили деньги на ремонт моста у Станицы Луганской

20 декабря 2019     23
На Украине чиновники присвоили деньги на ремонт моста у Станицы Луганской

Правоохранители Украины расследуют дело о злоупотреблении и хищении бюджетных средств местными чиновниками во время ремонта моста в Станице Луганской (Луганская область, Украина), предположительно, они пытались похитить $427 тыс. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.

По ее данным, в области проведен ряд обысков, в ходе которые были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

Следствие предполагает, что должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств. Они планировали присвоить более 10 млн гривен (более $427 тыс.).

Для этого они значительно завышали объемы и стоимость работ по капитальному ремонту. Следственные действия продолжаются, назначены судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба, пишет «РИА Новости».

Мост в станице Луганской, где расположен единственный переход между Украиной и ЛНР, был поврежден бомбежкой в 2015 году. 7 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми. В тот же день глава государства заявил, что Украина восстановит мост.

Источник: Газета Известия

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