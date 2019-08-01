На украинские улицы вывели Нацгвардию

1 августа 2019     12
На украинские улицы вывели Нацгвардию

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут патрулировать улицы городов с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Facebook.

К охране порядка привлекут около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Нацгвардейцы будут патрулировать улицы пять дней в неделю по шесть часов.

Сотрудники украинской Нацгвардии могут проверять документы, проводить первичный досмотр граждан, при необходимости проникать в жилые помещения, применять огнестрельные оружия и другие спецсредства. Их будут направлять в те районы городов, где обстановка наиболее напряженная.

Национальная гвардия Украины была воссоздана весной 2014 года после смены власти в стране. Аналогичная структура существовала в 1990 годы. Ее сформировали на основе внутренних войск и представителей Самообороны Майдана. Бойцы Нацгвардии принимали активное участие в боевых действиях на востоке страны.

Источник: Лента.Ру

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