На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша

27 июля 2019     7
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша

В южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на городские власти.

В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии. У спортсменов диагностировали рваные раны — они обратились за медицинской помощью, однако их жизни ничего не угрожает.

Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней находились более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находивших на ней гостей.

Международная федерация плавания (FINA) выразила сожаление из-за произошедшего.«[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», — приводит заявление пресс-службы Reuters.

23 июля в американской больнице умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

Источник: Лента.Ру

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