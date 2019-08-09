На фестивале ZAVTRA выступят Zaz и Ришар Бона

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль ZAVTRA, цель которого — привлечь внимание к проблемам экологии и принципам устойчивого развития. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

10 августа мероприятие состоится в столичном Зеленом театре, а 10 и 11 августа — в порту «Севкабель». Фестиваль будет разделен на две части. В рамках платной музыкальной программы перед гостями выступят выступят Zaz, Ришар Бона, Мумий Тролль, Therr Maitz и Zventa Sventana. Кроме того, на сцене появятся такие российские артисты, как Меджикул, Тося Чайкина и Муся Тотибадзе.

Бесплатная зона Urban Village будет посвящена экологии и устойчивому развитию. Там пройдут лекции и панельные дискуссии, эко-выставки и инсталляции, мастер-классы и интерактивы. Среди спикеров будут представители проектов «Искусство ради экологии», Zero waste, «Вкусвилл», Aiesec, IKEA и других.

Ознакомиться с полным расписанием фестиваля ZAVTRA и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.

Источник: Лента.Ру