На цифровизацию Счетной палаты выделят дополнительное финансирование

Правительство РФ получило заявку на цифровизацию Счетной палаты (СП) и учло ее при распределении ресурсов кабмина, рассказал «Известиям» вице-премьер Максим Акимов на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что власти заинтересованы в преобразованиях данного ведомства, результаты деятельности которого должны быть более доступными.

«Мы будем активно способствовать тому, чтобы с одной стороны повышалась открытость и общество больше знало о том, что какие итоги деятельности министерств, ведомств, регионов, где работает СП, а с другой стороны, чтобы и для проверяемых и для контролируемых организаций этот процесс цифровизации был безболезненным», — сказал Акимов в пятницу, 7 июня.

Вице-премьер также напомнил, что Счетная палата — это «мощный аналитический центр», поэтому обработка и агрегация получаемых данных очень важна для ведомства. По его мнению, использование цифровых технологий должно способствовать тому, чтобы предоставляемая СП информация была интересна обществу.

Накануне, 6 июня, участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили перспективы развития бизнеса и его роль в формировании экономики каждого государства. Эксперты высказались за создание национальных механизмов диалога бизнеса и власти, а также инфраструктуры, позволяющей открывать новые предприятия.

Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что важнейшими факторами развития бизнеса сегодня являются цифровизация и «трансформация технологического уклада».

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ-2019), главной повесткой которого стало «устойчивое развитие». Мировые лидеры, главы крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсудят глобальные процессы в экономике, индустрию будущего, энергетику и новые цифровые технологии. В форуме участвуют 17 тыс. человек из десятков стран, в том числе представители почти 2 тыс. компаний.

Источник: Газета Известия