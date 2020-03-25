На Ямале ввели дополнительный маткапитал за рождение второго ребенка

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут получать дополнительный материнский капитал при рождении второго ребенка, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Доплата из регионального бюджета составит 150 тысяч рублей. Для ее получения необходимо иметь российское гражданство и до появления в семье второго ребенка постоянно проживать на Ямале не менее пяти лет. Право на выплату имеют родители, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2020 года.

Потратить деньги можно будет на улучшение жилищных условий на территории округа либо на получение медицинской помощи родителями или ребенком.

По подсчетам чиновников, в этом году региональный маткапитал могут получить около двух тысяч семей. На данный момент в ЯНАО на учете в органах социальной защиты уже стоят 400 женщин, родивших второй раз и после 1 января.

На сайте законодательного собрания округа сказано, что мера повысит суммарный коэффициент числа детей у одной россиянки.

1 марта президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, по которому она продлевается до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Деньги будут выплачиваться в том числе за первого ребенка. За него заплатят 466 тысяч рублей, на второго и последующих — 616 тысяч. Процедура получения выплаты будет упрощена.

Источник: Лента.Ру