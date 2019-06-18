На Японию накатило небольшое цунами

Волны цунами зафиксировали на севере Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его информации, слабая волна достигла побережья в префектурах Ниигата, Ямагата и Исикава. Точные данные о высоте имеются только из Ниигаты — там она составила примерно 10 сантиметров. Сейсмологи предупреждали о возможности возникновения цунами высотой до метра.

Ранее во вторник, 18 июня, у берегов Ниигаты произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщается, что оно вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах на севере страны: в общей сложности пострадали более 9 тысяч домохозяйств. В настоящее время также частично прекращена работа скоростных поездов синкансэн.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Людям, живущим на побережье, посоветовали временно покинуть территорию, а также держаться вдали от воды. В то же время серьезного ущерба от волн не ожидается.

Источник: Лента.Ру