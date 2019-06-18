На Японию накатило небольшое цунами

18 июня 2019     23
На Японию накатило небольшое цунами

Волны цунами зафиксировали на севере Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его информации, слабая волна достигла побережья в префектурах Ниигата, Ямагата и Исикава. Точные данные о высоте имеются только из Ниигаты — там она составила примерно 10 сантиметров. Сейсмологи предупреждали о возможности возникновения цунами высотой до метра.

Ранее во вторник, 18 июня, у берегов Ниигаты произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщается, что оно вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах на севере страны: в общей сложности пострадали более 9 тысяч домохозяйств. В настоящее время также частично прекращена работа скоростных поездов синкансэн.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Людям, живущим на побережье, посоветовали временно покинуть территорию, а также держаться вдали от воды. В то же время серьезного ущерба от волн не ожидается.

Источник: Лента.Ру

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