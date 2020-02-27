Небензя заявил об ожидании РФ ответа США о продлении СНВ-3 без предусловий

27 февраля 2020     7
Небензя заявил об ожидании РФ ответа США о продлении СНВ-3 без предусловий

Россия все еще ждет от Соединенных Штатов ответа на предложение продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) без каких-либо предусловий. Об этом постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя заявил на заседании организации.

По его словам, отсутствие определенности в отношении судьбы договора о Стратегических наступательных вооружениях вызывает беспокойство, пишет «РИА Новости».

Также Небензя отметил, что призывы к РФ продлить СНВ не по адресу, так как президент России Владимир Путин уже предлагал США продлить договор без каких-либо предварительных условий.

5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. При этом он не предоставил подробностей ни о времени проведения встречи, ни о ее формате, отметив лишь, что в переговорах должен участвовать Китай.

В Кремле ответили, что давно предлагали обсудить данный вопрос, поэтому готовы к контактам.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

Источник: Газета Известия

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