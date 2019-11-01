Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

1 ноября 2019     15
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день спецпредставитель генсека, глава миссии ООН в Косово Захир Танин озвучил результаты расследования инцидента от 28 мая, когда спецназ частично признанной республики силой задержал представителей ООН и ранил Краснощекова.

В ООН отметили, что чрезмерные действия полиции Косова нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников организации. Кроме того, не было найдено никаких подтверждений обвинений в адрес дипломатов.

В мае Краснощекова и еще одного члена миссии ООН силой задержали спецназовцы в Косово в рамках операции, якобы направленной на борьбу с организованной преступностью.

Россиянин был ранен и арестован. После требований Москвы и руководства миссии ООН гражданина РФ освободили и направили в госпиталь Белграда.

31 мая власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.

Источник: Газета Известия

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