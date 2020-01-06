Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

6 января 2020     26
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее атаку на посольство США в Багдаде, так как оно не учитывало последующий удар американской стороны, из-за которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Об этом 6 января заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.

Дипломат указал, что РФ всегда осуждает атаки на любые посольства, однако в этот раз были другие обстоятельства.

«И мы резко осудили атаку на американское посольство <…> заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно», – цитирует Небензю ТАСС.

В конце декабря США нанесли удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии, из-за чего последовал ответ шиитов – удар по американскому посольству в Багдаде.

3 января Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта иракской столицы, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава российского МИДа Сергей Лавров посчитал, что действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на …


Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее атаку на посольство США в Багдаде, так как оно не учитывало последующий …


Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее
Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее

21:33 Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о матче с «Кальяри» (4:0), в котором он оформил свой первый хет-трик …


Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке. Его слова приводит …


Криминальные Деды Морозы
Криминальные Деды Морозы

Бывают ли криминальные Деды Морозы. Оказывается, что да. В этом материале “ИНФОРМЕР” расскажет о бородатых преступниках и шутниках.  Выпускник театрального училища …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты