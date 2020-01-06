Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее атаку на посольство США в Багдаде, так как оно не учитывало последующий удар американской стороны, из-за которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Об этом 6 января заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.

Дипломат указал, что РФ всегда осуждает атаки на любые посольства, однако в этот раз были другие обстоятельства.

«И мы резко осудили атаку на американское посольство <…> заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно», – цитирует Небензю ТАСС.

В конце декабря США нанесли удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии, из-за чего последовал ответ шиитов – удар по американскому посольству в Багдаде.

3 января Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта иракской столицы, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава российского МИДа Сергей Лавров посчитал, что действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

Источник: Газета Известия