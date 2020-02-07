Небензя посоветовал обсудить «сделку века» с Палестиной

По итогам встречи членов Совета безопасности ООН со старшим советником президента США Джаредом Кушнером постоянный представитель России Василий Небензя высказался об обязательном участии Палестины в обсуждении плана урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом в четверг, 6 февраля, он заявил журналистам.

По словам Небензи, план находится в стадии изучения между членами СБ ООН. Он также высказался о важности участия Палестины в диалоге по «сделке века».

Постпред США при ООН Келли Крафт рассказала журналистам о том, что встреча оказалась конструктивной, выразив надежду на скорое продолжение диалога.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. В документах плана говорилось о признании суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также об отказе арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» – столицей Палестины.

1 февраля президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложение об урегулировании и заявил о прекращении отношений с Израилем и США.

Источник: Газета Известия