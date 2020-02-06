Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии

Переговоры о проекте британской резолюции в СБ ООН по итогам берлинской конференции по Ливии продолжаются из-за несогласия России в ее содержанием. Об этом журналистам заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

По словам российского дипломата, документ не учитывает «наши обеспокоенности и наше видение того, как это должно быть».

«Есть ряд моментов в резолюции, которые нас беспокоят. И мы решили продолжить наши дискуссии по этой резолюции», — приводит слова постпреда «РИА Новости» 6 февраля.

Согласно информации агентства, в резолюции сообщается, что Совбез подтверждает свою приверженность независимости и целостности Ливии, призывает государства-члены ООН к оружейному эмбарго, а также грозит санкциями физическим и юридическим лицам, которые «оказывают поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии».

9 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. По итогам конференции участники договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

В Ливии не прекращаются военные действия после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Ливии Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент.

Источник: Газета Известия