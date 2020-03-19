Неблагодарный леопард покалечил людей после спасения из колодца

19 марта 2020     13
Неблагодарный леопард покалечил людей после спасения из колодца

В индийском штате Мадхья-Прадеш спасенный леопард покалечил спасителей. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

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Хищник упал в колодец во вторник, 17 марта. Местные жители заметили животное и решили помочь. Они на веревках опустили в колодец раму с натянутой на нее сетью. Когда леопард забрался на сеть, ее снова подняли.

Как только зверь оказался на поверхности, он бросился на людей. Сначала неблагодарный леопард сбил с ног одного из участников спасательной операции. Затем он погнался за другим мужчиной и полоснул его когтями, после чего убежал.

Обоих пострадавших, одному из которых 21 год, а другому — 22 года, доставили в больницу, где медики обработали раны, нанесенные когтями леопарда.

В 2019 году сообщалось, что в индийском штате Пенджаб разъяренный леопард напал на пятерых местных жителей. Сотни людей забрались на крыши домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным.

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Источник: Лента.Ру

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