Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе

Невесту подняли на смех за неподобающий свадебной церемонии внешний вид. Об этом сообщает The Sun.

В Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») появилась свадебная фотография датской актрисы и модели Эммы Розенцвейг. На фото девушка идет с букетом в прозрачном платье со шлейфом и в огромной шляпе модного дома Jacquemus.

Разместившая пост в группе пользовательница посчитала, что наряд актрисы не соответствует мероприятию. «Меня выводят из себя причуды богатых людей. Они не знают, куда девать деньги, в то время как другие сводят концы с концами. Шляпа, очевидно, настолько абсурдна, что я до сих пор смеюсь, когда вижу эти снимки», — подписала она публикацию.

Более того, женщина раскритиковала нижнее белье Розенцвейг, которое просвечивало через кружевное платье. «Надела бы хотя бы комбинацию или, например, красивое белье под это невероятное платье», — высказалась она.