Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление

9 декабря 2019     9
Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление

В Китае освобожден мужчина, который 11 лет отбывал наказание за чужое преступление. Об этом сообщает AsiaOne.

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00:10 — 28 апреля 2018

В 2008 году 51-летнего Ли Цзянонга обвинили в убийстве его соседки, 75-летней Цао Цзюйин, и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения. С тех пор он находился в тюрьме.

Цзюйин погибла в конце 2007 года. Ее тело нашли в выгребной яме на цементной фабрике, где она работала до пенсии. Рот женщины был заклеен изолентой, а на голове остались раны от ударов тупым предметом.

В полиции заключили, что Цзюйин мог убить знакомый, живший по соседству, и арестовали Ли Цзянонга. Хотя следствию не удалось определить его мотивы, найти орудие убийства и установить место преступления, мужчину признали виновным и осудили.

Спустя десять лет родственникам Цзянонга удалось добиться повторного рассмотрения дела. На этот раз суд счел, что доказательства его вины были недостаточными, после чего приговор отменили.

В июле сообщалось, что в США признали невиновным и освободили 48-летнего Кори Атчисона. Он провел в тюрьме 28 лет за убийство, которого не совершал.

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Источник: Лента.Ру

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