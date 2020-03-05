Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти

5 марта 2020     19
Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти

Канадские власти затягивают процесс выдачи России бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, в ожидании его смерти. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер.

По его словам, многие русскоязычные канадцы и местные еврейские организации возмущены тем, что подобные процессы в Канаде длятся годами, а пособники нацистов спокойно доживают свой век, не понеся наказание. Общественник также уверен, что канадские власти не могут принять решение о депортации Оберлендера, поскольку до сих пор не ясно, куда его можно выслать.

В конце февраля стало известно, что в Канаде обсуждается возможность выдачи 96-летнего Оберлендера Украине, уроженцем которой он является. Такие переговоры ведутся адвокатом бывшего эсэсовца.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что Канада еще не приняла решение о депортации Оберлендера. В канадском управлении по делам иммиграции и беженцев объяснили, что к ним поступило ходатайство о прекращении дела бывшего эсэсовца, и прошение сейчас находится в стадии рассмотрения. Если ходатайство отклонят, то дело Оберлендера будет передано на слушание по вопросу приемлемости, которое вынесет окончательное решение о депортации.

В октябре 2019 года ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в Ейск. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК России («Геноцид»).

Оберлендер родился в селе Молочанск Запорожской области Украины. Он был переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Это подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер. Одна из операций проводилась на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов, когда в регион была направлена зондеркоманда. Массовое убийство детей на этой территории было совершенно 9 и 10 октября 1942 года.

В 1940-х и 1960-х годах, когда несколько участников зондеркоманды СС-10 «а» было задержано и осуждено, Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности. Он не отрицает своей службы в зондеркоманде, но заявляет о непричастности к массовым убийствам.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части
Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Telegram-канал «112» опубликовал список военнослужащих, пострадавших в результате взрыва в воинской части в Мурманской области. По данным канала, в результате …


Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило …


Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти
Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти

Канадские власти затягивают процесс выдачи России бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, …


Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес

Сенатор и кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандрес после провала праймериз в «супервторник» опубликовал в YouTube …


ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Об этом 5 марта …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты