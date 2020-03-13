Негигиеничный поступок пассажира на борту самолета осудили в сети

13 марта 2020     17
Негигиеничный поступок пассажира на борту самолета осудили в сети

В сети осудили пассажира, выбросившего использованные влажные салфетки на пол в самолете. О его негигиеничном поступке пишет The Sun.

Туристка по имени Ди, которая летела из Мексики в США, рассказала, что сидевший перед ней мужчина протер свое кресло и соседние места антибактериальными салфетками, а затем бросил их под сиденье. Она опубликовала фотографию случившегося в Facebook с хештегом #allaboutme.

Подписчики женщины раскритиковали поступок путешественника в комментариях, назвав его придурком. «Вероятно, этот тот же человек, который выбрасывает пакеты с едой в окно на шоссе. Нечисть…» — написал один. «Кто вообще делает такое? Отвратительно!» — возмутился второй. «Чихни в салфетку и брось ее им на колени», — посоветовал третий.

В феврале эгоистичное поведение туристки разгневало пассажиров в аэропорту. В Instagram-аккаунте Travel Creeps опубликовали снимок, на котором запечатлена 24-летняя блогерша Бекки. Ее сфотографировали лежащей на полу перед двумя пустыми сиденьями в аэропорту. Таким образом она заняла эти места, не используя их по назначению. Подписчики сообщества раскритиковали поступок девушки в комментариях.

Источник: Лента.Ру

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