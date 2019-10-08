Недокуренную Уинстоном Черчиллем сигару выставили на аукцион

Сигару, которую начал курить и бросил в лондонском театре Колизеум премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 гг. Уинстон Черчилль, выставили на торги. Об этом написало британское издание The Telegraph в понедельник, 7 октября.

Табачное изделие подняла билетер театра Вайолет Кинг. Она помогала Черчиллю и его жене Клементине занять свои места. В этот момент, по ее словам, политик уронил свою фирменную сигару.

Племянница Кинг, которая владела фирмой по производству детских инкубаторов, помогла надежно загерметизировать сигару.

Отмечается, что билетер написала письмо в резиденцию Черчилля на Даунинг-стрит в Лондоне с просьбой о разрешении рассказать об этой истории. Спустя неделю секретарь премьер-министра Джейн Портал направила ответное письмо, в котором говорилось: «Премьер-министр попросил меня поблагодарить вас за ваше письмо. Он, конечно же, не против того, что вы бы рассказали своим друзьям, кому принадлежит найденная вами сигара».

Сигару выставят на аукционе Hansons. ожидаемая начальная цена изделия — не менее £6 тыс.

В августе на лондонском аукционе на торги выставили куртку Хана Соло из фильм «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» 1980 года, роль которого исполнил Харрисон Форд, за $1,3 млн.

Источник: Газета Известия