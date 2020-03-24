Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

«Независимый топливный союз» (НТС), который представляет интересы ряда независимых АЗС, обратился в правительство с просьбой предоставить им ряд послаблений, в том числе налоговых, из-за снижения спроса на топлива в связи с коронавирусом и ограничительными мерами по борьбе с его распространением.

В ассоциации отметили, что бензин, газомоторное и дизельное топливо являются стратегически значимым продуктом потребительского и оптового рынка, которые в том числе обеспечивают бесперебойные грузоперевозки товаров первой необходимости (например, продукты питания и лекарства).

Послабления помогут предприятиям не допустить спекулятивного роста цен и обеспечить своевременное снабжение в условиях падения потребительского спроса и разворачивающей пандемии, пишет ТАСС.

В НТС попросил приостановить действие системы «Платон» и объявить амнистию для АЗС, перевозчиков топлива по вопросам штрафов на основе проверок, а также ввести мораторий на налоговые проверки предприятий. Также ассоциация попросила приостановить действие демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью продления до нормализации ситуации на мировом рынке.

В свою очередь, в «Российском топливном союзе», который объединяет гораздо большее количество участников рынка АЗС, эту позицию НТС не разделили. Там считают. что розничный рынок не нуждается в дополнительной поддержке.

Ранее 23 марта сообщалось, что Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей. Инициатива призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.

Всемирной организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

Источник: Газета Известия