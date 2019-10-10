Неизвестная женщина прорвалась на пресс-конференцию Зеленского

РБК / Telegram

Неизвестная женщина прорвалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия ведет на YouTube канал «112 Украина».

На размещенных в сети кадрах видно, что женщина находится на первом этаже киевского фуд-маркета, где проходит мероприятие, и громко обращается в главе государства. Сам украинский лидер наблюдает за происходящим с балкона.

Как уточняет «Страна.ua», украинка потребовала решить свои проблемы с жильем и выступила с обвинениями в адрес мэра Днепра Бориса Филатова. В результате Зеленский был вынужден остановить беседу со СМИ.

«К господину Филатову я не имею никого отношения. (…) Где вас грабят?» — обратился он к ней. «Вы взяли мой телефон, но до сих пор ничего не изменилось», — заявила собеседница. После этого президент Украины пообещал решить ее вопрос, добавив, что не может «звонить всем миллионам».

Источник: Лента.Ру