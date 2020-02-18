Неизвестные обстреляли припаркованные машины в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела машин в Ленинградской области. На автомобилях найдены следы от пуль.

Несколько заявлений поступило в полицию от жителей улицы Шувалова в Мурино. По данным пострадавших, на автомобилях имеются следы от выстрелов, предположительно, из травматического пистолета. Также от местной жительницы поступило заявление о повреждении окна в квартире. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным очевидцев, у семи-восьми автомобилей разбиты стекла или повреждено лакокрасочное покрытие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция опрашивает очевидцев и устанавливает личность стрелка.

10 февраля в Москве были обстреляны автомобили в автосалоне на Рязанском проспекте. Повреждения получили пять транспортных средств.

Источник: Газета Известия