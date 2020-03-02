Неизвестный взял в заложники посетителей ТЦ на Филиппинах

Вооруженный человек захватил в заложники около 30 человек в торговом центре в Маниле. Об этом 2 марта сообщает The Strairs Times.

По некоторым данным, злоумышленником является бывший охранник ТЦ. Утверждается, что перед атакой мужчина уговаривал бывших коллег вместе с ним совершить нападение на администрацию торгового центра. Допускается, что у преступника могут быть с собой гранаты.

Из здания слышны выстрелы. Полиция Филиппин начала штурм торгового центра, пишет The Washington Post. Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия