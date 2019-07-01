Неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми на Украине

По меньшей мере шестеро детей пострадали в результате взрыва неустановленного предмета на игровой площадке в Днепропетровской области Украины в понедельник, 1 июля, сообщили областном управлении Национальной полиции.

Инцидент произошел в селе Пашена Балка. По данным ведомства, неизвестный объект, который несовершеннолетние обнаружили на площадке, сдетонировал во время игры. Состояние одного из раненых в возрасте от четырех до 16 лет оценивается как тяжелое, пишет «РИА Новости».

В настоящее время на месте ЧП работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Других подробностей пока не приводится.

В конце мая сообщалось, что в Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. По имеющимся данным, правоохранители во время детского шоу, на котором присутствовало около 300 детей, показывали захват преступника. Во время демонстрации приема у одного из полицейских сдетонировал снаряд.

Источник: Газета Известия