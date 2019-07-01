Неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми на Украине

1 июля 2019     22
Неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми на Украине

По меньшей мере шестеро детей пострадали в результате взрыва неустановленного предмета на игровой площадке в Днепропетровской области Украины в понедельник, 1 июля, сообщили областном управлении Национальной полиции.

Инцидент произошел в селе Пашена Балка. По данным ведомства, неизвестный объект, который несовершеннолетние обнаружили на площадке, сдетонировал во время игры. Состояние одного из раненых в возрасте от четырех до 16 лет оценивается как тяжелое, пишет «РИА Новости».

В настоящее время на месте ЧП работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Других подробностей пока не приводится.

В конце мая сообщалось, что в Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. По имеющимся данным, правоохранители во время детского шоу, на котором присутствовало около 300 детей, показывали захват преступника. Во время демонстрации приема у одного из полицейских сдетонировал снаряд.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом сообщает …


В Севастополе при Союзе журналистов появится «Литературный клуб»
В Севастополе при Союзе журналистов появится «Литературный клуб»

Многие севастопольские журналисты занимаются не только созданием материалов для своих СМИ, но также пишут стихи и прозу. В «Литературном клубе» …


Вести Севастополь 1.07.2019
Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Новый способ борьбы с пьянством в парках. Губернатор Севастополя предлагает использовать активнее группу правительства “ВКонтакте”. Кто …


Неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми на Украине
Неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми на Украине

По меньшей мере шестеро детей пострадали в результате взрыва неустановленного предмета на игровой площадке в Днепропетровской области Украины в понедельник, …


СМИ: Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню зарплаты за год
СМИ: Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню зарплаты за год

Российский нападающий Артемий Панарин после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» стал вторым игроком лиги по уровню …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты