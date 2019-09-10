Неизлечимая болезнь сделала мальчика чересчур добрым

10 сентября 2019     17
Неизлечимая болезнь сделала мальчика чересчур добрым

В шотландском городе Абердин родился ребенок с синдромом Вильямса. Об этом сообщает местная газета The Daily Record.

У Алекса Вэйси (Alex Vasey) обнаружили редкое генетическое заболевание, когда он простудился. 38-летняя мать Бетан отвела больного сына на консультацию в больницу. Там у него диагностировал надклапанный стеноз аорты, свойственный пациентам с синдромом Вильямса. Генетические тесты подтвердили наличие у мальчика этого синдрома.

«Когда медики нам сказали об этом, нам показалось, что весь мир рухнул, — признался отец Дон. — Все, что мы задумали для нашего ребенка, в одночасье лишилось смысла». Редкое заболевание сделало Вэйси чересчур общительным и дружелюбным: у ребенка напрочь отсутствует страх перед незнакомцами.

Родители считают, что из-за болезни четырехлетний Кэйси стал уязвимее сверстников. Он не чувствует от окружающих потенциальной опасности и может подойти к совершенно незнакомому человеку, чтобы утешить и успокоить его. «Алекс может заговорить с кем угодно, — утверждает Дон. — Он просто не понимает, что незнакомцы могут его обидеть».

«Он перенимает очень много слов от людей, с которыми находится, — объясняет отец. — Он тут же применяет их в общении, даже не понимая значения». Дон опасается, что в будущем люди будут использовать доверчивость и дружелюбие его сына в корыстных целях.

Синдром Вильямса — неизлечимая врожденная болезнь, которая встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных. Для этого заболевания характерна умственная отсталость и отсутствие абстрактного мышления. Дети с синдромом Вильямса отличаются добродушием, приветливостью, послушанием, стремлением к общению и доверчивостью.

В августе сообщалось, что девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей из-за редкого заболевания. Несмотря на телосложение, 10-летняя Бо Ракчин похожа на пожилую женщину. Ребенок утверждает, что часто слышит в свой адрес насмешки и оскорбления.

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Источник: Лента.Ру

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